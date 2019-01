Sessel des slowenischen Kulturministers wackelt

Ljubljana (APA) - In Slowenien wackelt der Sessel eines weiteres Ministers in der Regierung von Ministerpräsident Marjan Sarec. Kulturminister Dejan Presicek muss wegen Mobbing- und Amtsmissbrauchsvorwürfen um sein Amt zittern, wie Medien berichteten. Am Zug ist nun Regierungschef Sarec, dem die Sozialdemokraten (SD) freie Hand bei der Entscheidung über das Schicksal des Ministers aus ihren Reihen überlassen haben.

Die Mobbingvorwürfe wurden nach dem Selbstmord eines Mitarbeiters laut, der als Bürobote im Ministerium und als Chauffeur der Ministers beschäftigt war. Einige Medienberichte suggerieren, dass Schikanen mitverantwortlich dafür gewesen seien, dass sich der Mann das Leben genommen hat. Presicek wird außerdem vorgeworfen, sein Dienstauto für private Zwecke genutzt zu haben, was gegen die Regeln verstößt. So soll der Chauffeur die Musikinstrumente des Ministers mehrere Male zum Laibacher Musik- und Ballettkonservatorium gebracht haben, wo Presicek neben seiner Ministertätigkeit als Professor tätig ist.

Der Kulturminister wies die Vorwürfe, dass er den verstorbenen Mitarbeiter schikaniert haben soll, zurück. Er räumte allerdings die missbräuchliche Verwendung des Dienstwagens als Fehler ein. Sein Parteichef Dejan Zidan nahm Presicek am Mittwoch in Bezug auf die Mobbingvorwürfe in Schutz. Die Sache mit dem Dienstwagen bezeichnete Zidan als Fehler, wofür der Minister „eins auf die Finger bekommen soll“. Laut dem SD-Chef und Parlamentspräsidenten würde eine Ermahnung aber schon ausreichen. Sollte Regierungschef Sarec jedoch das als Grund für die Entlassung des Ministers ansehen, würden die Sozialdemokraten diese Entscheidung auch akzeptieren, sagte Zidan laut Medien.

Damit gab er dem Ministerpräsidenten freie Hand bei der Entscheidung über das Schicksal des Ministers. Sarec hat sich zu der Angelegenheit bisher nicht zu Wort gemeldet, er forderte lediglich eine Erklärung von Presicek. Der neue slowenische Regierungschef hat bisher wenig Toleranz für Fehltritte seiner Minister gezeigt: Im November musste sich Kohäsionsminister Marko Bandelli verabschieden, nachdem er kritisiert worden war, seine Funktion zur Ausübung von Druck auf einen Bürgermeisterkandidaten bei den bevorstehenden Lokalwahlen benutzt zu haben.

Die Vorwürfe gegen den Kulturminister wurden laut Medienberichten von einigen Mitarbeitern erhoben, nur einer von ihnen ging damit aber an die Öffentlichkeit. Der langjährige Beamte im Ministerium betonte gegenüber TV Slovenija, die Mitarbeiter seien noch nie so sehr psychisch unter Druck gesetzt worden wie unter dem aktuellen Minister. Die Gewerkschaft der Kulturschaffenden Glosa forderte den Regierungschef auf, die Umstände des Selbstmordes zu untersuchen und entsprechend zu handeln. Auch die Polizei wurde tätig. Gegen Presicek wurden unterdessen ähnliche Anschuldigungen über ein unangemessenes Verhalten gegenüber Mitarbeitern auch aus dem Musikkonservatorium erhoben, das er vor seiner Bestellung zum Minister als Direktor geleitet hatte.

Mobbingvorwürfe im slowenischen Kulturministerium sind nicht neu. Statistikdaten aus dem Ministerium zeigen, dass das Klima wischen den Mitarbeitern seit Jahren angespannt ist. Allein im Jahr 2017, noch vor der Amtszeit des aktuellen Ministers, wurden insgesamt 74 Beschwerden wegen Mobbings erhoben. Gegen Presicek lag nach Angaben des Ministeriums bisher keine offizielle Beschwerde vor, berichtete die Nachrichtenagentur STA.