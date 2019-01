Alkolenker hatte in Wien Sommerreifen am Auto - Unfall bei Schutzweg

Wien (APA) - Ein 30-jähriger Autofahrer hat Mittwochfrüh alkoholisiert und mit Sommerreifen am Pkw in Wien-Favoriten einen Verkehrsunfall verursacht. Der Deutsche wollte bei einer Ampel an der Kreuzung Laxenburger Straße/Troststraße stehen bleiben, kam jedoch aufgrund der winterlichen Straßenverhältnissen ins Rutschen. Dabei erwischte er eine 75-Jährige, die gerade am Schutzweg die Straße überqueren wollte.

Die Pensionistin hat zum Glück nur leichte Prellungen an den Unterschenkeln erlitten. Der Alkomattest des Lenkers ergab gegen 8.45 Uhr einen Messwert von 0,76 Promille. Dem Deutschen wurde die Weiterfahrt untersagt.