Mehrheit in EU will keine Kürzungen für ländliche Entwicklung

Brüssel (APA) - Schwerpunkt des EU-Landwirtschaftsrats Montag nächster Woche ist die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Entscheidungen stehen aber keine an. Die rumänische Präsidentschaft versucht unter ihrem Vorsitz eine teilweise Einigung zu erreichen, das Hauptthema Finanzen ist aber ausgeklammert. Jedenfalls hat sich bisher eine Gruppe von 16 EU-Staaten gefunden, die Kürzungen der ländlichen Entwicklung ablehnen.

Österreich profitiert von den EU-Mitteln für ländliche Entwicklung (zweite Säule) überproportional. Slowenien hat diese Gruppe initiiert, der vor allem östliche EU-Staaten und damit Netto-Empfänger angehören. Dazu zählen auch Kroatien, Tschechien, Estland, Finnland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, die Slowakei, Bulgarien und auch Luxemburg. Zuletzt wollte sich auch Spanien anschließen. Konkret geht es darum, im Rahmen der GAP beim nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 keine Kürzungen der zweiten Säule - der Ausgaben für die ländliche Entwicklung - zu erreichen. Von deutscher Seite hieß es, dass man die Haltung verstehe, aber sich nicht einmische.

Österreichs Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wird beim Rat nicht vertreten sein. Auf der Tagesordnung steht auch eine Information über die Doppelqualität von Lebensmitteln in unterschiedlichen EU-Staaten. Zuletzt hatte sogar EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker solche unterschiedlichen Qualitäten beispielsweise von Nutella oder Manner verurteilt. Außerdem wird ein Zwischenstand über die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest präsentiert. Dabei habe es zuletzt wieder Bewegung gegeben, in Belgien seien nochmals neue Fälle aufgetaucht, hieß es Donnerstag in EU-Ratskreisen in Brüssel.

Dänemark schließlich will über einen Wunsch nach der Errichtung eines Internationalen Zentrums zur Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen informieren. Kopenhagen soll der Sitz dieser Einrichtung werden, die über die EU hinausgeht. Gehofft wird auf internationale Geldgeber.

Behandelt wird auch das Thema Weinkreuzungen im Rahmen der gemeinsamen Marktordnung. Dabei hätten einige Länder die Frage gestellt, ob es sinnvoll sei, die Minister mit Fragen wie der Kreuzung von einem Lambrusco mit einem anderen Wein als geschützten Ursprungsbereich haben zu wollen oder nicht.