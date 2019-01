„Stadt der Frauen“-Kuratorin hofft, „dass noch mehr Dinge auftauchen“

Wien (APA) - Mit „Stadt der Frauen“ im Unteren Belvedere ist Sabine Fellner der große Wurf gelungen. Seit 20 Jahren forscht die Kunsthistorikerin über Kunst von Frauen - nun hat sie ihre Ergebnisse in einer 260 Arbeiten umfassenden Ausstellung zusammengetragen, die keinen geringeren Anspruch hat, als den Kanon der Wiener Moderne neu zu schreiben.

Im APA-Gespräch erzählt sie von „reizenden Pilzstudien“, mutigen Kämpferinnen, respektvollen Enkelkindern - und einer Schatzsuche, die noch nicht zu Ende ist.

APA: Sie beschäftigen sich schon lange mit Geschichte der Kunst von Frauen. War Ihnen klar, dass es da in der Wiener Moderne einen solchen Schatz zu heben gibt?

Sabine Feller: Mir war schon klar, dass Frauen in der Wiener Kunstszene einen äußerst prominenten Platz eingenommen haben, der jahrzehntelang von der Kunstgeschichte negiert wurde. Es gibt schon länger eine Sensibilisierung dafür. Aber manches hat mich auch überrascht: Ich glaube, kaum jemand weiß, dass Gustav Klimt zu Teresa Feodorowna Ries ins Atelier kam, um sie für die Secession zu gewinnen. Oder, dass Elena Luksch-Makowsky in der Secession nicht neben der Besenkammer, sondern in dem von Josef Hoffmann eigens für sie inszenierten Hauptraum ausgestellt war.

APA: Über den Verdacht, dass man heute aus frauenpolitischer Motivation versucht, die Kunstgeschichte umzudichten, sind diese Künstlerinnen also erhaben?

Fellner: Ja. Es ist nicht so, dass man jetzt irgendwelche mediokren Dilettantinnen aus den letzten Winkeln holt - dieses Killerargument sollte spätestens mit dieser Ausstellung hinreichend widerlegt sein. In allen europäischen Großstädten war der weibliche Anteil der Moderne massiv vorhanden. In dieser Dichte taucht die Frau erst in den 1960er-Jahren wieder in der Kunst auf - freilich dann mit ganz anderen Themen.

APA: Auch die Biografien der Künstlerinnen sind hoch interessant - sie mussten ja gewaltige Widerstände überwinden...

Fellner: Erst 1920 gab es Zutritt zur Akademie und damit zum Aktstudium. Davor hieß es, Frauen könnten gerade einmal mit unermüdlichem Fleiß reizende Pilzstudien anfertigen. Man muss bedenken: Der Frau wurde keine Kreativität zugesprochen. Der Diskurs war, dass die Frau in jeder Hinsicht vom Mann befruchtet werden muss, dass sie selbst keine Kunst hat. Das hat einen ganz engen Rahmen vorgegeben, den diese Frauen gesprengt haben. Es ist ja heute kaum vorstellbar, was das für Widrigkeiten bedeutet hat. Um zu studieren, mussten sie ins Ausland. Es war aber unmöglich, als Frau allein zu reisen. Wenn man sich die Entwicklung dieser ersten 40 Jahre des 20. Jahrhunderts ansieht, ist es ganz erstaunlich, was dies tapferen und mutigen Frauen da bewegt und erkämpft haben. Mit dem Einschnitt der NS-Zeit war natürlich nichts davon in Einklang zu bringen.

APA: Abgesehen von reizenden Pilzstudien - welchen Motiven haben sich die Künstlerinnen gewidmet?

Fellner: Einige haben sich innerhalb dieser Motive - das Stillleben oder die Landschaft - stilprägend ausgedrückt und sind innerhalb dieses Rahmens zu ihrem eigenen Weg aufgebrochen. Andere haben sich darum schlicht nicht gekümmert. Sehr früh sieht man in der Frauenkunst ein Interesse für soziale und sozialkritische Themen. Sie rücken Unterprivilegierte monumental ins Zentrum, ein Tabubruch. Lili Rethi begibt sich ins Bergwerk und auf Baustellen, Hermine Heller-Ostersetzer blickt auf die Stadt und ihre Ungleichheit, die dunkle Seite der Industrialisierung.

APA: Wo haben Sie die Werke aufgetrieben?

Fellner: Das war tatsächlich sehr viel Arbeit. Vieles ist in den Depots öffentlicher Museen vergraben und musste dort nicht nur gefunden, sondern auch restauriert werden - viele der Bilder waren seit drei Generationen nicht ausgestellt. Vieles war im Kunsthandel zu finden, dem mein großer Dank gilt - da gibt es Händler, die seit Jahrzehnten versuchen, das aufzuarbeiten. Und dann kommt ganz viel Glück dazu: Zum Beispiel habe ich den Enkel einer Künstlerin gefunden, der an die 40 Ölbilder bestens verwaltet hat. Da gibt es einige, die aus purem Respekt gegenüber ihren Großmüttern oder Großtanten diese Bilder gehütet haben, ohne zu wissen, was sie daran eigentlich haben. Es würde mich freuen, wenn sie dafür nun einen Lohn bekommen.

APA: Indem der Wert dieser Künstlerinnen nun am Kunstmarkt steigen wird?

Fellner: Ja. Und ich hoffe auch, dass noch mehr Dinge auftauchen. Ich bin sicher, dass da noch ganz vieles schlummert in privaten Beständen. Das Werk vieler Künstlerinnen - etwa von Bettina Bauer-Ehrlich - ist in den Kriegswirren verschwunden. Vielleicht bringt eine höhere Sensibilisierung für diese Namen da noch die eine oder andere Entdeckung.

