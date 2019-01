Sender: USA ließen iranische Journalistin frei

Teheran (APA/AFP) - Die USA haben eine iranische Journalistin wieder freigelassen, die sie vor zehn Tagen festgenommen hatten. „Die US-Regierung hat ohne Anklage die Press-TV-Moderatorin Marzieh Hashemi nach zehn Tagen illegaler Inhaftierung freigelassen“, teilte der staatliche englischsprachige Nachrichtensender des Iran am Mittwochabend mit.

Ihre Festnahme am 13. Jänner am Flughafen von St. Louis hatte im Iran einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Irans Außenminister Mohammed Jawad Zarif bezeichnete das Vorgehen als „politisch“ motiviert und warf den USA vor, „die Meinungsfreiheit mit Füßen zu treten“. Ein US-Gericht teilte nach ihrer Festnahme mit, dass sie freigelassen werde, sobald sie in einem Strafverfahren vor einer Jury ausgesagt habe. Wozu sie befragt werden sollte, blieb unklar. Laut dem Gericht ist Hashemi selbst keiner Straftat beschuldigt, sondern sollte nur als Zeugin aussagen.

Die Journalistin wurde in den USA als Melanie Franklin geboren, nahm aber nach dem Übertritt zum Islam den Namen Marzieh Hashemi an. Sie war mit ihrem kleinen Sohn in die USA gereist, um ihren kranken Bruder und andere Verwandten zu besuchen. Press TV ist ein englischsprachiger Nachrichtensender, der zum iranischen Staatsfernsehen gehört. Viele Iraner warfen den USA nach Hashemis Festnahme vor, gegen ihre eigenen Werte zu verstoßen.