Venezuela-Krise - Deutschland fordert Neuwahlen

Caracas/Berlin/London (APA/Reuters) - Die deutsche Regierung fordert angesichts der Proteste gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro Neuwahlen in dem südamerikanischen Land. „Die Bevölkerung Venezuelas setzt sich mutig für eine freie Zukunft des Landes ein“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag per Tweet. „Dafür braucht es nun einen politischen Prozess, der in freie und glaubwürdige Wahlen mündet.“ Der Nationalversammlung komme dabei eine besondere Rolle zu, forderte der Regierungssprecher.

Die britische Premierministerin Theresa May spricht Oppositionsführer Juan Guaido offen ihre Unterstützung aus. Ihr Sprecher erklärt, die Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr seien weder frei noch fair gewesen. Damals war Maduro im Amt bestätigt worden. Die Opposition hatte zum Boykott der Wahl aufgerufen.

An den Protestmärschen gegen Maduro haben sich nach Angaben der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) auch zahlreiche Bischöfe beteiligt. Die venezolanischen Bischöfe - die Bischofskonferenz hatte erst vor zwei Wochen Maduros erneute Präsidentschaft als „illegitim“ kritisiert - riefen das Militär auf, die Bürger zu schützen.