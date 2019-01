Skeleton: Europameisterin Flock für Weltcup in St. Moritz fraglich

St. Moritz (APA) - Der Start von Janine Flock im Skeleton-Weltcup in St. Moritz wackelt: Die Europameisterin aus Tirol plagen seit zwei Tagen starke Erkältungssymptome. Die 29-Jährige musste deshalb am Donnerstag auch das Abschlusstraining auf der Natureisbahn in der Schweiz auslassen.

„Mich hat eine Erkältung erwischt, an ein Training war in den letzten beiden Tagen nicht zu denken. Wir werden am Freitag vor dem Rennen kurzfristig entscheiden, ob ich an den Start gehe“, sagte Flock, die bereits zwei Weltcup-Siege und einmal EM-Gold (2016) in St. Moritz gewonnen hat.