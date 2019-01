Hahnenkamm, Tram-Fest, Ballonfestival: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Ab auf die Piste geht es in Kitzbühel dieses Wochenende im doppelten Sinne: Tagsüber dreht sich am Hahnenkamm alles um die sportlichen Leistungen bei Super-G, Abfahrt und Slalom, nach Anbruch der Dunkelheit wird dann eher die Trinkfestigkeit auf die Probe gestellt. Vielseitig zeigen sich die Tiroler Events aber auch abseits des Partytrubels: Die neue Innsbrucker Tram wird präsentiert, das Tannheimer Tal lädt zum Fliegen und Skitouren ein und wer von der Silent Disco am Samstag nicht zu müde ist, kann am Sonntag auch noch ein Schnäppchen ergattern.

Poetry Slam in der Bäckerei (Freitag)

Zu altbewährten Konditonen startet der Poetry Slam in der Bäckerei in Innsbruck ins neue Jahr. Ksafa reist als Gast aus Wien an, Titelverteidigerin HierkönntemeinNamestehen ist dabei und kreative Kurzentschlossene wie immer herzlich willkommen. Einlass ist um 18.30 Uhr, bis 19.30 Uhr können spontane Poeten sich noch anmelden. Um 20 Uhr geht‘s los, der Eintritt kostet fünf Euro. Früh dran sein lohnt sich, denn die Karten sind limitiert.

Tram-Familienfest in Innsbruck (Freitag)

Den bevorstehenden Fahrplanwechsel samt neuer Tram-Linien am Samstag feiern die IVB am Freitagnachmittag mit einem Familienfest. Alle Innsbrucker sind eingeladen, ab 13 Uhr stehen Infostände zu den neuen Linien 2 und 5 bereit. Auch für ein umfangreiches Kinderprogramm und das leibliche Wohl ist gesorgt. Die offizielle Eröffnung mit Ansprachen seitens der Verantwortlichen von Stadt Innsbruck, Land Tirol, IKB und IVB folgt um 16 Uhr. Gefeiert wird bis 20 Uhr.

Schwarz-grüner Jahresauftakt im Sillpark (Freitag)

Fans des FC Wacker verschlägt es am Freitag in den Sillpark. Neben einem Verkaufsstand warten dort nämlich am 14 Uhr Interviews mit Clubmanager Felix Kozubek (14.15 Uhr) sowie Trainer Karl Daxbacher (17.15 Uhr), Murat Satin und Zlatko Dedic (17.05 Uhr, anschließend Autogramme). Bis 20 Uhr dauert die Veranstaltung.

Silent Disco in Innsbruck (Samstag)

Ihr achtjähries Bestehen feiert die Silent Disco am Samstag im Innsbrucker Congress. Für Neueinsteiger: Jeder Teilnehmer erhält einen kabellosen Kopfhörer und kann zwischen zwei verchiedenen Kanälen wählen: House, Electro, Charts & HipHop oder Alternative, Oldies & Classics. Start ist um 21 Uhr (ab 18+), elf Euro kostet der Eintritt. Via Facebook werden noch 2x2 Gästelistenplätze verlost.

Splitboard-Festival „Climb the Mountain” auf der Bieler Höhe (Freitag bis Sonntag)

Splitboarder, die nicht die Katze im Sack kaufen wollen, aufgepasst: Für Samstag sind noch letzte Tagestickets für das Test-Event „Climb the Mountain“ um 19 Euro zu ergattern. Verschiedene Hersteller sind von Freitag bis Sonntag im Berggasthof Piz Buin am Silvretta Stausee zu Gast, im Gepäck haben sie über 80 verschiedene Splitboard-Modelle sowie Bindungen, Felle, Stöcke und Safety-Zubehör. Bis zu acht verschiedene Boards und Bindungssysteme können an einem Tag testgefahren werden. Ein Umbau- und ein Safety Workshop komplettieren das Programm. Freitag und Sonntag sind bereits ausverkauft. Anmeldung unter: https://www.splitboards.eu/test-camps/testival-ctm/

Swarovski Lichtfestival in Wattens (Freitag bis Sonntag)

Bis 17. Februar warten im Garten rund um die Swarovski Kristallwelten in Wattens noch spektakuläre Installationen und eine neu konzipierte Lichtshow. Die Kristallwolke wird täglich ab 17 Uhr zum Zentrum des Geschehens, wenn zweimal pro Stunde die neu kreierte Lichtshow den Abendhimmel erhellt — wobei Licht und Ton der Logik und Dynamik eines Orchesters folgen sollen.

Bei den Stationen im Riesen (täglich ab 8.30 Uhr) und im Garten geht es viel um Interaktion: So können Besucher mittels eines Lichtmikrofons ihre Stimme in Licht verwandeln. So genannte „Crystal Buzzer“ erlauben es, eine eigene Choreographie auszuprobieren und die Lichtstäbe und Lichttürme rund um die Kristallwolke selbst zu illuminieren. Geöffnet bis 21 Uhr. Am Samstag wird im Spielturm zudem von 17 bis 21 Uhr eine „Schwarzlichtdisco“ für Kinder angeboten.

Nowherestore Lagerabverkauf & Flohmarkt Innsbruck (Sonntag)

Shoppen am Sonntag? Der Nowherestore in der Innsbrucker Anichstraße macht‘s möglich: Mit bis zu -80% lockt er zum Lagerabverkauf und Flohmarkt von 14 bis 20 Uhr.