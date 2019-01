Solidaritätstag mit verfolgten Anwälten: Türkei im Fokus

Wien (APA) - Anlässlich des weltweiten Solidaritätstags mit verfolgten Anwälten am Donnerstag hat die „Plattform Rechtsstaat“ in einer Pressekonferenz in Wien auf die Lage von strafrechtlich belangten Anwälten, Staatsanwälten und Richtern in der Türkei aufmerksam gemacht. Hunderte werden verfolgt, großteils unter nicht nachvollziehbaren Anschuldigungen und ohne dass ihnen ein faires Verfahren garantiert wäre.

Der Wiener Rechtsanwalt Clemenes Lahner hält sich immer wieder in der Türkei auf und nimmt als Prozessbeobachter an Verhandlungen gegen zur Anklage gebrachte Anwälte teil. „Die Kollegen machen nur ihren Job und stehen dafür vor Gericht“, berichtete Lahner. Wenn türkische Verteidiger etwa ihren festgenommenen Mandanten raten, von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen, werde regelmäßig allein daraus der Vorwurf der Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung konstruiert. Den Verteidigern wird unterstellt, im angeblichen Auftrag einer Terror-Organisation die Inhaftierten zum Schweigen zu bringen. „Einige Kollegen sitzen aufgrund solcher Anschuldigungen bereits lange in U-Haft“, legte Lahner dar.

Bereits vor dem Putschversuch im Juli 2016 sei eine „Säuberungswelle“ innerhalb der türkischen Justiz vorbereitet worden, wie Edith Zeller, Präsidentin der Vereinigung der europäischen Verwaltungsrichter (AEAJ), ausführte. Mittels „schwarzer Listen“ wurde demnach gegen Richter vorgegangen, die nicht den Vorstellungen der Obrigkeit entsprachen. „Die Umstände des Putschversuchs wurden dann ausgenutzt, um einen Großteil der integren Richter loszuwerden“, stellte Zeller fest. Disziplinäre und strafrechtliche Verfolgung, Suspendierungen und Zwangsversetzungen hätten Platz für neue Richter geschaffen: „Diese sind nicht gut ausgebildet. Ein Großteil hat nachweisbare Bindungen zur AKP.“

Etliche Richter landeten in Folge der Beseitigung der unabhängigen Justiz im Gefängnis, indem man ihnen vorwarf, Mitglied der Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen zu sein. Das betraf beispielsweise Murat Arslan, den Präsidenten einer unabhängigen Vereinigung der Richter und Staatsanwälte, der sich seit Oktober 2016 in U-Haft befindet. Gegen Arslan lägen „keine Beweise vor, die den minimalen Standards eines menschenrechtskonformen Strafverfahrens entsprechen“, bemerkte Zeller. Die Anklage - das Strafverfahren wurde im November 2017 eröffnet - beruhe auf fragwürdigen Beweismitteln, Zeugen vom Hörensagen oder anonymen Zeugen, die man in der Verhandlung nicht befragen könne. Überdies weise die Verhandlung schwerste Verfahrensmängel auf.

„Das Strafverfahren gegen Murat Arslan ist - wie so viele - ein Spektakel, ein Schauprozess“, so die AEAJ-Präsidentin. Zuletzt sei die Anklage um den Punkt Beleidigung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erweitert worden. Basis dafür war ein persönlicher, nicht für die Öffentlichkeit gedachter Brief Arslans an seine Ehefrau. In einem Brief vom Juni 2018 schilderte Arslan der AEAJ seine Haftbedingungen. Demnach war er damals mit 24 anderen Mitgefangenen in einer für acht Personen konzipierten Zelle untergebracht, durfte keine Korrespondenz aus dem Ausland bekommen und ein Mal innerhalb von zwei Monaten für jeweils 30 Minuten Besuch seiner Familie empfangen.