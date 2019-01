Rechtsstaat - Menschenrechtskonvention ist Primärrecht der EU

Wien (APA) - Die von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in Frage gestellte Europäische Menschenrechtskonvention ist Bestandteil des Primärrechts der EU. Damit ist Österreich nicht nur völkerrechtlich, sondern auch unionsrechtlich an die EMRK gebunden. Ein Abschied aus der EMRK würde die Zugehörigkeit in der EU in Frage stellen - und wäre somit wohl nicht ohne Volksabstimmung möglich, erklärte der frühere Verfassungsrichter Rudolf Müller gegenüber der APA.

Würde Österreich den Europarat verlassen, um sich aus der EMRK verabschieden zu können, wäre das im Hinblick auf die möglichen Folgen für die EU-Zugehörigkeit wahrscheinlich eine Gesamtänderung der Bundesverfassung. Und über eine solche muss eine Volksabstimmung abgehalten werden.

Dass die EMRK Teil des Unionsrechts ist, ist im Artikel 6 des EU-Vertrags festgehalten. In Absatz 3 ist zu lesen: „Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedsstaaten ergeben, sind als allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts.“