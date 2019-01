Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Zahnarzt in Oberösterreich

Steyr (APA) - Die Staatsanwaltschaft Steyr ermittelt gegen einen Zahnarzt im oberösterreichischen Traunviertel wegen schweren Betrugs. Der Arzt soll nicht erbrachte Leistungen verrechnet haben. Weiters steht der Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung bei zumindest 30 Patienten im Raum, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Andreas Pechatschek, am Donnerstag gegenüber der APA mehrere Medienberichte.

Die Ermittlungen laufen seit Anfang September letzten Jahres. Eine Patientin hatte den Fall ins Rollen gebracht. Der Arzt soll ihr ein Implantat verrechnet haben, das später im Mund der Frau gar nicht gefunden wurde, berichteten die „Oberösterreichischen Nachrichten“ („OÖN“) bereits im Dezember 2018. Der Anwalt der Frau erstattete Anzeige.

„Wir sind mitten in den Ermittlungen. Es wird noch lange dauern, bis wir alles zusammengetragen haben“, sagte Pechatschek. Dem Zahnarzt wird schwerer Betrug vorgeworfen. Er soll den Patienten sowie dem Krankenversicherungsträger Leistungen verrechnet haben, die er gar nicht bzw. in dieser Art nicht durchgeführt hatte. Es entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro - die genaue Schadenssumme sei zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar. Daneben werde gegen den Mann wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. „Wir schauen uns die Patienten der letzten drei Jahre an und sind aktuell bei 30 Opfern - Zahl steigend“, meinte der Staatsanwaltschaftssprecher.

Die in den Medien immer wieder genannten Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegenüber Mitarbeiterinnen sind bei der Staatsanwaltschaft Steyr nicht aktenkundig. Ermittelt wird aber auch gegen den Bruder des Zahnarztes. Dieser soll ebenfalls an den Behandlungen beteiligt gewesen sein, obwohl er keine Zulassung als Zahnarzt hat und daher nur als Hilfsperson tätig werden darf.