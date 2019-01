Israel klagt jüdischen 16-Jährigen nach Steinwurf wegen Totschlags an

Jerusalem (APA/AFP) - Israelische Staatsanwälte haben am Donnerstag Anklage wegen Totschlags gegen einen jüdischen 16-Jährigen erhoben, der mit einem Steinwurf eine Palästinenserin getötet haben soll. Der Verdächtige habe bei einem anti-arabischen Angriff „als Teil eines Terrorakts“ den Stein geworfen, erklärten die Ankläger.

Er sei zudem wegen Steinewerfens und der absichtlichen Beschädigung eines Autos „unter terroristischen Umständen“ angeklagt. Die 48-jährige Aisha Rabi war infolge der Attacke im vergangenen Jahr gestorben. Rabi war am 12. Oktober zusammen mit ihrem Mann und der neunjährigen Tochter im Westjordanland unterwegs, als ein Stein durch die Windschutzscheibe des Autos brach. Sie wurde am Kopf getroffen und verstarb später im Krankenhaus in Nablus. Der Stein wog nach Angaben der Staatsanwälte rund zwei Kilogramm.

Israelische Behörden nahmen den 16-jährigen Verdächtigen am 30. Dezember fest. Vier weitere Verdächtige wurden ebenfalls festgenommen und später in Hausarrest entlassen. Alle fünf sind Religionsschüler in einer jüdischen Siedlung nahe der Stadt Nablus. Sie sollen den Stein „aus ideologischen, rassistischen Überzeugungen“ von einem Hügel neben der Straße aus geworfen haben, hieß es in der Anklage.

„Jüdischer Terrorismus“, wie solche Vorfälle in den israelischen Medien häufig genannt werden, ist ein heikles Thema in Israel. Menschenrechtsaktivisten werfen den Behörden vor, in solchen Fälle nicht mit dem gleichen Engagement zu ermitteln wie bei palästinensischen Angriffen. Weit rechts stehende Israelis wiederum erheben gegenüber Behörden den Vorwurf, solche Verdächtigen seien Folter und Nötigung ausgesetzt.