Europas Leitbörsen im Verlauf mit freundlicher Tendenz

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag im Verlauf mit leichten Zuwächsen tendiert. Der Euro-Stoxx-50 gewann 18,67 Einheiten oder 0,60 Prozent auf 3.130,80 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 13.45 Uhr mit 11.139,27 Punkten und plus 67,73 Einheiten oder 0,61 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London gewann um 5,70 Zähler oder 0,08 Prozent und steht nun bei 6.848,58 Stellen.

Merklich aufwärts geht es vor allem mit den Aktien von Technologieunternehmen. Gute Vorgaben aus der Halbleiterindustrie in den USA und Asien verhalfen Infineon-Aktien zu einem Plus von 5,4 Prozent. Dialog Semiconductor verteuerten sich um 3,3 Prozent. Die Anteile des Wafer-Herstellers Siltronic und des LED-Ausrüsters Aixtron gewannen satte acht bzw. 5,1 Prozent.

Für gute Laune sorgten auch die Geschäftszahlen des niederländischen Chipherstellers Sicro, nachdem der Konzernchef ab dem zweiten Geschäftsquartal wieder stärkeres Wachstum signalisiert hatte. Die STMicro-Papiere schnellten um 8,7 Prozent nach oben. Zuvor hatten in den USA bereits Lam Research, Texas Instruments und insbesondere Xilinx für gute Branchenstimmung gesorgt. In Asien waren dann Samsung und Hynix gefolgt.

Beim deutschen Lichtspezialisten Osram wackelt nach einem schwachen ersten Quartal die Jahresprognose. Nach anfänglichen Verlusten drehte die Aktie jedoch ins Plus und gewann 1,9 Prozent.

Mit Blick auf weitere Einzelwerte fielen die Papiere des Baustoffkonzerns LafargHolcim nach einer Verkaufsempfehlung der UBS um 1,8 Prozent.

Adidas-Aktien rutschten nach einer Abstufung 2,1 Prozent auf 203,0 Euro tiefer. Analysten von Morgan Stanley hatten die Anleger mit einer Abstufung auf „Underweight“ überrascht. Die Experten stampften ihre Wachstumsschätzungen für den Sportartikelhersteller deutlich ein und kappten daher ihr Kursziel auf 180 Euro.

