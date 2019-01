Irakisches Parlament bewilligte mehr Geld für Investitionen

Bagdad (APA/AFP) - Nach langen Debatten hat das irakische Parlament im neuen Staatshaushalt zusätzliches Geld für Gehälter und Investitionen bewilligt. Das am späten Mittwochabend verabschiedete Budget ist mit umgerechnet 111,8 Milliarden Dollar (98,5 Milliarden Euro ) fast 45 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Es soll zu fast 90 Prozent aus Öleinnahmen finanziert werden.

Das Geld für Investitionen steigt auf 27,8 Milliarden Dollar. Das Defizit beträgt 23,1 Milliarden Dollar. Der erste Entwurf für den Haushalt war im Oktober ins Parlament eingebracht worden, doch war er so heftig umstritten, dass er erst jetzt verabschiedet werden konnte. Insbesondere forderten Abgeordneten aus den Regionen, die im Kampf gegen die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) zerstört wurden, mehr Geld für den Wiederaufbau. Ebenfalls umstritten war die Summe, die an die kurdische Autonomieregion fließen soll.

Mit 52 Milliarden Dollar wird mehr als die Hälfte des Budgets für Gehälter, Pensionen und die Sozialversicherung der staatlichen Angestellten aufgewendet. Darin enthalten sind auch die Aufwendungen für die Angestellten der kurdischen Verwaltung und die kurdischen Peschmerga-Kämpfer. Die kurdische Regionalregierung verpflichtet sich ihrerseits, 250.000 Barrel Öl pro Tag über staatliche Firmen zu exportieren und die Einnahmen an die Zentralregierung zu überweisen.