Lindner will mit FDP bei Europawahl auf zehn Prozent kommen

Brüssel (APA/AFP) - FDP-Chef Christian Lindner will mit seiner Partei bei der Europawahl im Mai deutlich zulegen. Die FDP wolle ihr Ergebnis der letzten Wahl im Jahr 2014 „mindestens verdreifachen“, sagte Lindner beim Neujahrsempfang der deutschen Liberalen am Mittwochabend in Brüssel.

Nachdem die FDP vorletztes Jahr mit 10,7 Prozent wieder in den Bundestag eingezogen sei, „wäre es doch gelacht, wenn es nicht gelänge, von 3,4 Prozent auf zehn Prozent bei der Europawahl zu kommen“.

Die FDP kommt am Sonntag in Berlin zu ihrem Europaparteitag zusammen. Lindner warf der „ermüdeten Großen Koalition“ in Berlin aus Union und SPD in Sachen Europapolitik „Teilnahmslosigkeit“ vor.

Im nächsten EU-Parlament wolle er verhindern, dass auch dort erneut Konservative und Sozialdemokraten eine Art Große Koalition bilden könnten, sagte der FDP-Chef. Nachdem die europäischen Sozialdemokraten „marginalisiert“ und die konservative europäische Volkspartei EVP „durch innere Widersprüche gekennzeichnet“ sei, gebe es für die Liberalen hier eine „große Chance“.

Lindner griff gleichzeitig die AfD an. Es sei „paradox“, dass diese das Europaparlament abschaffen wolle, aber dafür kandidiere, sagte er. „Wenn sie konsequent sind, dann ziehen sie die Bewerbung für die Europawahl zurück. Sie würden vermutlich auch im europäischen Parlament nicht vermisst.“

Die FDP gehört auf europäischer Ebene zum liberalen Alde-Bündnis. Dieses ist derzeit im EU-Parlament viertstärkste Fraktion. Anders als andere Parteiengruppen will Alde nicht mit einem europäischen Spitzenkandidaten in den Wahlkampf ziehen, sondern mit einem Spitzenteam. Dieses soll im Februar vorgestellt werden.