Ski Cross: ÖSV-Team mit viel Selbstvertrauen zur WM-Generalprobe

Blue Mountain/Seiser Alm (APA) - Der Weltcup-Tross der Ski Crosser ist von Idre Fjäll in Schweden nach Blue Mountain in Kanada weitergezogen, wo am Samstag das letzte Rennen vor der WM-Entscheidung am 2. Februar 2019 in Solitude (USA) ausgetragen wird. Nach dem erfolgreichen Wochenende in Skandinavien reiste das ÖSV-Team mit jeder Menge Selbstvertrauen zur WM-Generalprobe in Ontario.

„Man merkt, dass unser Team dort anknüpfen möchte, wo es am vergangenen Wochenende in Schweden aufgehört hat“, berichtete Österreichs Headcoach Lukas Inselsbacher nach dem ersten Training in Übersee. In Idre Fjäll landete der Oberösterreicher Daniel Traxler als Zweiter und Dritter gleich zweimal auf dem Podest, am Ende gab es insgesamt neun Top-Ten-Platzierungen für Österreichs Mannschaft.

In dieser fehlte in Kanada allerdings Christoph Wahrstötter nach der Roten Karte, die er am Sonntag erhalten hatte, nachdem im Achtelfinale der Schweizer Peter Stähli nach einem Positionskampf mit dem Tiroler zu Sturz gekommen war. Gemäß Regulativ wurde Wahrstötter aus der Wertung genommen und zudem für das Rennen in Blue Mountain gesperrt, womit ihm auch die letzte Qualifikationschance für die Weltmeisterschaft genommen wurde.

„Laut dem neuen Regelwerk bekommt man eine Gelbe oder Rote Karte, wenn man einen Gegner vorsätzlich gefährdet, daher möchte ich eines klarstellen: Ich bin bei dieser Aktion nach einem Sprung nach rechts gefahren, um mich für ein Überholmanöver in Position zu bringen. Ich habe Peter Stähli, der hinter mir gewesen ist, weder gehört noch gesehen. Leider ist er bei dieser Aktion gestürzt. Ich muss die einstimmige Jury-Entscheidung akzeptieren und möchte ergänzend betonen, dass für mich Fairness im Ski Cross und Respekt gegenüber Konkurrenten an oberster Stelle stehen“, wurde Wahrstötter in einer ÖSV-Aussendung vom Donnerstag zitiert.

Die WM-Generalprobe der Freeskier findet am Wochenende auf der Seiser Alm statt, wo ein Slopestyle-Weltcup auf dem Programm steht. Bei den Damen ist in Abwesenheit der verletzten Laura Wallner nur die 18-jährige Tirolerin Lara Wolf am Start. Bei den Herren messen sich der Salzburger Lukas Müllauer und der Oberösterreicher Sam Baumgartner mit der aktuellen Weltelite.

ÖSV-Aufgebot für den Ski-Cross-Weltcup in Blue Mountain am Freitag (Qualifikation/ab 18.00 MEZ) und Samstag (Finale der Top 32 Herren bzw. Top 16 Damen/ab 18.00 MEZ/live ORF Sport+):

Damen (1): Andrea Limbacher (OÖ)

Herren (6): Johannes Aujesky (NÖ), Adam Kappacher (S), Johannes Rohrweck (OÖ), Sandro Siebenhofer (ST), Daniel Traxler (OÖ), Robert Winkler (St)