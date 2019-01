Wiener Börse (Nachmittag) - ATX in der Gewinnzone

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit höherer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.957,34 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 21,46 Punkten bzw. 0,73 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,44 Prozent, FTSE/London -0,07 Prozent und CAC-40/Paris +0,69 Prozent.

Europaweit sorgten erfreuliche Unternehmensergebnisse aus den USA für Unterstützung. Dass die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone dagegen schwächer als erwartet ausgefallen waren, lastete zunächst nicht auf der Stimmung.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat indessen ihren Leitzins wie erwartet unverändert belassen. Nun warten die Investoren mit Spannung auf neue Aussagen des EZB-Chefs Mario Draghi, der sich ab 14.30 Uhr zu Wort melden wird. Besondere Aufmerksamkeit dürfte dabei den Wirtschafts- und Inflationsaussichten der Notenbanker zukommen.

Unternehmensseitig blieben neuen Impulse dünn gesät. Gestützt wurde der ATX unter anderem von Bankwerten. So zogen BAWAG-Aktien um 1,95 Prozent auf 37,70 Euro an, Erste Group stiegen um 0,75 Prozent auf 29,41 Euro und Raiffeisen legten 0,82 Prozent auf 24,46 Euro zu. Weiters waren die Aktien der OMV (plus 0,91 Prozent auf 42,06 Euro), voestalpine (plus 2,41 Prozent auf 27,58 Euro) und Wienerberger (plus 1,23 Prozent auf 19,81 Euro) gesucht.

Schoeller-Bleckmann verloren dagegen 0,60 Prozent auf 66,20 Euro und knüpften damit an ihre Abschläge vom Vortag an. Zur Wochenmitte hatten die Papiere des Ölfeldausrüsters mehr als fünf Prozent verloren.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 11.40 Uhr bei 2.969,11 Punkten, das Tagestief lag zum Handelsstart bei 2.928,40 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,60 Prozent bei 1.498,27 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 21 Titel mit höheren Kursen, 14 mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.415.751 (Vortag: 1.409.644) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 36,934 (37,56) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 291.121 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 8,57 Mio. Euro entspricht.

