Erneut Bombenanschlag in syrischer Hauptstadt Damaskus

Damaskus (APA/AFP) - Wenige Tage nach einem Bombenanschlag in Damaskus ist die syrischen Hauptstadt am Donnerstag erneut von einem Attentat erschüttert worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, explodierte ein mit Sprengstoff beladenes Auto im Viertel Al-Adawi nordöstlich des Zentrums. Es habe jedoch keine Opfer gegeben.

Es war bereits der dritte Anschlag binnen weniger Tage in Gebieten unter Kontrolle der Regierung. Erst am Sonntag war in Damaskus in der Nähe eines Gebäudes des Militärgeheimdienstes ein Sprengsatz explodiert. Es war der erste Anschlag in der syrischen Hauptstadt seit mehr als einem Jahr. Am Dienstag wurde dann ein Mensch getötet, als eine Bombe in der Küstenstadt Latakia explodierte. Die Stadt ist ebenso wie Damaskus fest in der Hand des syrischen Machthabers Bashar al-Assad, weshalb es dort nur selten Anschläge gibt.