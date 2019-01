36-Jähriger 2 - Mann will sich an nichts erinnern können

Mauerbach (APA) - Der 36-Jährige, der am späten Mittwochnachmittag in Mauerbach (Bezirk St. Pölten-Land) mit einer Axt und einem Messer „gefuchtelt“ hatte, ist am Donnerstag einvernommen worden. Er habe sich an nichts erinnern können, teilte die Polizei mit. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten wegen Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt.