UN-Generalsekretär ruft zu mehr Überzeugungsarbeit bei Kritikern auf

Davos (APA/dpa) - UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat zu mehr Überzeugungsarbeit für die internationale Zusammenarbeit von Staaten aufgerufen. „Wir müssen auch denjenigen, die nicht für Multilateralismus sind, zeigen, dass wir uns auch für ihre Belange interessieren“, sagte der Generalsekretär der Vereinten Nationen am Donnerstag auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Was die Staatengemeinschaft mache, sei keine abstrakte Übung, sondern ziele auch auf ihre Probleme ab. Zudem warnte der Portugiese davor, gemeinsame Anstrengungen rund um künftige Technologien zu vernachlässigen. Die nächste Stufe der Globalisierung bringe großen Wandel mit sich, der angegangen werden müsse. Guterres verwies etwa auf die mögliche Verwendung künstlicher Intelligenz in der Rüstung. Es gebe beispielsweise kein Abkommen dazu, was Selbstverteidigung in puncto Cyberattacken bedeute. „Wir müssen ein Minimum an Übereinstimmung in der Welt dazu finden, wie wir solche Technologien in bestehendes internationales Recht integrieren“, sagte er.

~ WEB http://www.un.org/en/ ~ APA353 2019-01-24/14:28