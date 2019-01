Karfreitag: Kein weiterer Widerspruch aus Ländern zur Regierungslinie

Luxemburg (APA) - Den Regierungsparteien droht aus den Ländern kein weiterer innerparteilicher Widerspruch zu ihrer Linie beim Thema Karfreitag. Der burgenländische FPÖ-Chef Johann Tschürtz bleibt der einzige, der öffentlich einen weiteren Feiertag für alle fordert. Aus allen anderen Bundesländern gibt es entweder Zustimmung zum Bund oder Zurückhaltung, wie ein Rundruf der APA am Donnerstag ergab.

In Salzburg sahen die Landesparteivorsitzenden von ÖVP und FPÖ wie auch die türkis-blaue Bundesregierung keinen Bedarf an einem freien Karfreitag für alle: „Diese Frage ist von der Bundesregierung in Gesprächen mit Vertretern der evangelischen Kirche und den Sozialpartnern zu regeln. Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Feiertages sehen wir nicht“, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Auch für die FPÖ gehe es jetzt nicht darum, einen weiteren Feiertag einzuführen, teilte die freiheitliche Landesparteichefin Marlene Svazek mit.

Das Büro von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) wollte sich auf APA-Anfrage zu der Karfreitags-Thematik nicht näher äußern. Für Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger ist der Karfreitag als zusätzlicher Feiertag „nicht angebracht“. Österreich weise ohnehin bereits die „meisten Feiertage in Europa“ auf, sagte Abwerzger der APA.

Keinen Widerstand gegen die Linie der Bundesregierung hat es am Donnerstag von den Kärntner Landesparteien von FPÖ und ÖVP gegeben. Er werde den Lösungsvorschlag der Bundesregierung mittragen, sagte FPÖ-Landesparteiobmann Gernot Darmann. ÖVP-Landeschef Martin Gruber sprach sich gegen eine „Mehrbelastung der heimischen Wirtschaft“ aus.

Der burgenländische ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner plädierte für eine „praxisgerechte Lösung“. Vorarlbergs Landeshauptmann und ÖVP-Chef Markus Wallner und der FPÖ-Landtagsabgeordnete Hubert Kinz verwiesen auf die Gespräche in Wien. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) ist dafür, „dass der Karfreitag ein Feiertag ist, aber ich bin gegen einen zusätzlichen Feiertag“.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) will die Verhandlungen auf Bundesebene abwarten. Gleichzeitig würden sich die Juristen des Landes OÖ aber auf alle Szenarien vorbereiten, um im Landesdienst dann rasch reagieren zu können. Für den oö. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) kommt kein zusätzlicher Feiertag infrage, gleichzeitig soll es aber auch keine Verschlechterung für die Protestanten geben.

Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) verwies auf die Gespräche der Bundesregierung, „die hier eine Lösungen im Sinne aller Betroffenen“ finden werde.

