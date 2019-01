UNO-Diplomatin besucht umstrittene Insel für Rohingya-Flüchtlinge

Yangon (Rangun) (APA/AFP) - Die UN-Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtslage in Myanmar hat eine unbewohnte Insel besucht, auf der Bangladesch trotz internationaler Kritik zehntausende Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar unterbringen will. Die Südkoreanerin Yanghee Lee wurde nach UN-Angaben am Donnerstag mit einem Hubschrauber auf die Insel Bhashan Char gebracht.

Dort will sie die noch im Bau befindlichen Flüchtlingsunterkünfte begutachten. Am Freitag will sie sich bei einer Pressekonferenz in Dhaka zu dem Besuch äußern.

Die muslimische Minderheit der Rohingya wird in Myanmar (Burma) seit Jahrzehnten unterdrückt und diskriminiert. Die Lage eskalierte 2017, nachdem Rohingya-Rebellen bei Angriffen mehrere Grenzwächter töteten. Das Militär in dem mehrheitlich buddhistischen Land reagierte mit brutaler Gegengewalt. Allein zwischen August und Dezember 2017 flohen mehr als 700.000 Rohingya vor dem Militär ins Nachbarland Bangladesch.

Die dortige Regierung will nun 100.000 Flüchtlinge auf die abgelegene Insel Bhashan Char bringen. Die bisher unbewohnte Insel, die erst vor zwei Jahrzehnten aus dem Meer auftauchte, gilt als äußerst unwirtlich und wird oft von Stürmen und Überschwemmungen heimgesucht. Neben Unterkünften für die Flüchtlinge müssen daher Deiche gebaut und tiefliegende Gebiete aufgeschüttet werden. Dhaka veranschlagt dafür umgerechnet rund 246 Millionen Euro.