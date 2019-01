Tennis: Koubek 2 - Rodionov sagte für Davis Cup zu

Wien/Salzburg (APA) - Noch vor seinem Achtelfinal-Spiel in Rennes kam aus dem Lager von Jurij Rodionov am Donnerstagnachmittag die Zusage. Der 19-jährige Niederösterreicher steht für sein Davis-Cup-Debüt in Rot-Weiß-Rot zur Verfügung und wird von Kapitän Stefan Koubek als Ersatzmann für den ausgefallenen Dominic Thiem nachnominiert.