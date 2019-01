Iran kündigt große Militärübung der Bodentruppen an

Teheran (APA/dpa) - Der Kommandant der iranischen Bodentruppen hat eine große Militärübung angekündigt. 12.000 Soldaten sollen ab Freitag an dem zweitägigen Manöver teilnehmen, sagte General Amir Heydari am Donnerstag. Das Manöver „Eghtedar-97“ – Stärke zeigen (die 97 steht für das aktuelle persische Jahr) – findet in Isfahan im Zentraliran statt.

Dabei sollen neue Kriegstaktiken und Strategien geübt werden, so der Kommandant laut der Nachrichtenagentur Fars. In Isfahan befinden sich die Anlagen für Uranumwandlung sowie Anreicherung. Der Schutz der beiden Anlagen vor eventuellen Luftangriffen der USA und Israels ist für den Iran enorm wichtig. Daher werden beide sowohl von der klassischen Armee als auch den Revolutionsgarden akribisch bewacht.

Der Iran behauptet immer wieder, dass seine Militärprojekte, Militärübungen und Raketentests lediglich der Verteidigung des Landes dienten. Sie stellten keine Gefahr für andere Länder der Region dar. Auch das Atomprogramm verfolge nur friedliche Ziele und beinhalte kein geheimes Waffenprogramm. Die drei Erzfeinde des Irans - die USA, Israel und Saudi-Arabien - sehen das anders. Besonders Israel hat mehrmals mit Angriffen auf iranische Atomanlagen gedroht.