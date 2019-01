Rechtsstaat: ÖRAK-Präsident Wolff warnt vor Infragestellen der Justiz

Wien (APA) - Als „überzogen und respektlos gegenüber dem Rechtsstaat und allen Bürgern, die in diesem Rechtsstaat leben“ hat am Donnerstag der Präsident des Österreichischen Rechtsanwaltskammertags (ÖRAK), Rupert Wolff, die jüngsten Aussagen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zurückgewiesen. Wolff warnte in diesem Zusammenhang vor einem Infragestellen der unabhängigen Rechtsprechung.

Kickl habe mit „flapsigen, möglicherweise unbedachten Aussagen Werte zertrampelt, die wir jahrzehntelang aufgebaut haben“, meinte Wolff im Gespräch mit der APA. Die Europäische Menschenrechtskonvention und die EU-Grundrechtecharta seien „seit langem fester und unverzichtbarer Bestandteil der Rechtsordnung“.

Der Innenminister hatte am Dienstagabend die Menschenrechtskonvention hinterfragt und sinngemäß erklärt, seines Erachtens habe das Recht der Politik zu folgen und nicht die Politik dem Recht. „Folgt man dem, würde das die Rechtsprechung der Gerichte miteinschließen und hieße, dass die Gerichte nach der Pfeife der Politik zu tanzen haben. Wir sind aber stolz auf eine unabhängige und faire Justiz, die es zu verteidigen gilt“, betonte Wolff.