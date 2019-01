Jonas Mekas gestorben - Peter Kubelka: „Wir waren Brüder im Geiste“

Wien/New York (APA) - Avantgardefilmer Jonas Mekas ist tot - und damit hat auch Österreichs prominentester Kollege Peter Kubelka einen engen Freund verloren. 1963 haben die beiden Künstler einander beim Filmfestival im belgischen Knokke-Heist kennengelernt. „Und wir sind Freude geblieben fürs Leben. Wir hatten dabei nie eine Krise“, erinnerte sich der 84-Jährige im APA-Gespräch an den am Mittwoch Verstorbenen.

Er selbst und der aus Litauen stammende Mekas seien durchaus unterschiedliche Charaktere gewesen. „Er hatte immer einen transzendentalen Zug, und ich bin ein glücklicher Atheist“, so Kubelka. Das habe der Freundschaft der beiden Filmemacher, die Ende der 1960er-Jahre auch zusammen wohnten, jedoch nie einen Abbruch getan.

Überdies gab es auch Parallelen in der jeweiligen Vita, die das Oeuvre prägten: „Wir kamen beide aus dem alten Europa und aus dem Zweiten Weltkrieg.“ So habe das gemeinsame Ziel nie infrage gestanden: „Wir haben unser Leben einer Art Film gewidmet, der dem Einzelnen eine Stimme geben und den Film von einer Industrie befreien sollte, die ihn nur als Ware verwendet. Wir waren in dieser Hinsicht Brüder im Geiste.“

Hierbei sei die Bedeutung von Jonas Mekas praktisch nicht zu überschätzen: „Jonas war sicherlich der stärkste Propagator dieser Art Film.“ Es sei Mekas wie ihm selbst darum gegangen, den „Filmemacher“ - einen Begriff, den man entscheidend mitprägte - und das unabhängige Kino zu verankern. „Auch ein Dichter arbeitet nicht im Team“, so Kubelka. „Jonas hat gesehen: In dieser Branche kann man nicht frei eine Meinung zum Ausdruck bringen.“ Deshalb verwehrt sich Kubelka auch dezidiert, den Freund als Regisseur zu bezeichnen: „Jonas war ein Filmemacher - kein Regisseur. Letzterer ist ein kleines Partikel in einer riesigen Maschine.“

Dabei habe Jonas Mekas, der 1970 unter anderem mit Kubelka das Anthology Film Archives in New York mitbegründete, uneitel in der Unterstützung von Kollegen Großes geleistet: „Jonas war ein außerordentlich hilfsbereiter Mensch, der nie seinen eigenen Vorteil gesucht hat. Er hat sein ganzes Leben sich für andere Filmemacher eingesetzt.“ Das schmälere die Bedeutung des eigenen Oeuvres in keiner Weise, unterstrich Kubelka: „Außerhalb des Mainstreams hat Jonas Mekas einen bedeutenden Beitrag zur Kunst des 20. Jahrhunderts geleistet.“