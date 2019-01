„Keine Kinder zweiter Klasse“ - EU im Streit mit Österreich

Brüssel/Wien (APA) - Worauf stützt sich die EU-Kommission in ihrem Verfahren gegen Österreich zur Familienbeihilfe? Im Folgenden die wichtigsten Argumente aus Sicht der EU-Behörde.

Die EU-Kommission sieht in der Indexierung eine allgemeine Diskriminierung. „Der österreichische Indexierungsmechanismus ist diskriminierend, da er zu einer Verringerung der Familienbeihilfe und einschlägiger Steuerermäßigungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich führt, nur weil deren Kinder in einem anderen Mitgliedstaat wohnen“, erklärte die EU-Kommission. Der Gleichbehandlungsgrundsatz verbiete jegliche mittelbare oder unmittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit.

„Der Umstand, dass die Lebenshaltungskosten in einem solchen Mitgliedstaat niedriger sind als in Österreich, ist für eine Leistung, die als Pauschalbetrag ohne Bezug zu den tatsächlichen Unterhaltskosten für ein Kind ausbezahlt wird, nicht relevant.“ Für die EU-Kommission gilt der Grundsatz, dass es gleiche Leistungen für gleiche Beiträge am selben Ort geben müsse.

„Es gibt in der EU keine Arbeitnehmer zweiter Klasse“, betonte EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen am Donnerstag bei der Eröffnung des Vertragsverletzungsverfahrens gegen Österreich. „Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch machen, in gleicher Weise wie lokale Arbeitskräfte zum Sozialsystem beitragen, dann sollten sie auch in den Genuss der gleichen Leistungen kommen - auch wenn ihre Kinder im Ausland wohnen. Es gibt in der EU keine Kinder zweiter Klasse.“

Neben diesem allgemeinem Diskriminierungsverbot stützt sich die EU-Kommission aber auch auf die detailliertere EU-Gesetzgebung. So ist in der geltenden EU-Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit von 2004 festgehalten, dass Wohnortklauseln aufgehoben sind. In Artikel 7 der Verordnung heißt es: „Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dürfen Geldleistungen, die nach den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitgliedstaaten oder nach dieser Verordnung zu zahlen sind, nicht aufgrund der Tatsache gekürzt, geändert, zum Ruhen gebracht, entzogen oder beschlagnahmt werden, dass der Berechtigte oder seine Familienangehörigen in einem anderen als dem Mitgliedstaat wohnt bzw. wohnen, in dem der zur Zahlung verpflichtete Träger seinen Sitz hat.“

Neben der rechtlichen Argumente machte die Kommission auch politische Einwände geltend. So stellte Thyssen die Frage, was nach einer Indexierung der Familienbeihilfe noch in der EU kommen würde, möglicherweise auch die Einschränkung von Pensionszahlungen.

Ähnlich wie die EU-Kommission argumentieren auch eine Reihe von Europaabgeordneten. Im EU-Parlament gab es im Vorjahr auch keine Mehrheit für eine Anpassung der Sozialleistungen an die jeweiligen Lebenshaltungskosten in den EU-Staaten.

( 0115-19, Format 88 x 60 mm)