Meissner Vase aus Geschäft am Wiener Graben gestohlen

Wien (APA) - Unbekannte Täter haben am Montag aus einem Geschäft in der Wiener Innenstadt eine Vase im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen lassen. Das mit Schneeballblüten verzierte Porzellangefäß aus Meissen wurde nach Angaben der Polizei vom Donnerstag um 16.20 Uhr in dem Geschäft am Graben von vermutlich zwei Männern gestohlen. Das Bundeskriminalamt hat nun auf seiner Website Bilder der 25 Zentimeter hohen Vase veröffentlicht.

(S E R V I C E - Die Bilder sind unter http://go.apa.at/eFs5xsc5 abrufbar.)