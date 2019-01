Deutschland nahm bisher Abstand von einer Kindergeldanpassung

Brüssel/Wien (APA/dpa) - In Österreich ist die Verordnung der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung zur Anpassung der Familienbeihilfe an die Lebenshaltungskosten im EU-Ausland seit Jahresanfang in Kraft. Die EU-Kommission sieht dadurch EU-Recht verletzt und hat ein Verfahren eingeleitet. In Deutschland wurde eine Kindergeldanpassung in den vergangenen Monaten intensiv diskutiert, jedoch wegen der Bedenken Brüssels nicht eingeführt.

Grund der Debatte in Deutschland waren unter anderem die in den vergangenen fünf Jahren stark gestiegenen Zahlungen ins Ausland. So überwiesen die deutschen Behörden im vergangenen Jahr Kindergeld in Höhe von rund 402 Millionen Euro ins Ausland. 2012 waren es nach Angaben der deutschen Regierung nur rund 75 Millionen Euro gewesen. Unter den knapp 252.000 Kindern, für die 2018 Kindergeld in europäische Staaten oder die Türkei aus Deutschland überwiesen wurde, bildeten die polnischen Kinder (123.855) die größte Gruppe.

Die mitregierende CSU stellte im Juni 2018 im Bundesrat einen Antrag zur Anpassung der Höhe des Kindergeldes an die Lebenshaltungskosten in dem Land, in dem das Kind lebt, vor. Der Finanzausschuss entschied jedoch, seine Beratungen zu der Initiative auf unbestimmte Zeit zu vertagen. Die deutsche Bundesregierung positioniert sich ähnlich und hat wegen der Bedenken der Europäischen Kommission bisher noch keinen eigenen Gesetzesentwurf vorgelegt. Sie bemüht sich allerdings, dazu auf europäischer Ebene eine Einigung zu erreichen.

Starker Befürworter einer Kindergeld-Anpassung in Deutschland ist die rechtspopulistische AfD. Sie hat bereits zwei Anträge dazu in den Bundestag eingebracht, zuletzt in der vergangenen Woche. „Ich hoffe, dass der Europäische Gerichtshof der Argumentation der Kommission nicht folgen wird“, sagte der AfD-Abgeordnete Kay Gottschalk am Donnerstag. Seine Fraktion werde an ihrem Gesetzesentwurf festhalten, „weil wir überzeugt sind, dass die geltende Regelung deutsche Kinder benachteiligt und deshalb zutiefst ungerecht ist“. Parteichef Jörg Meuthen forderte, die Bundesregierung müsse sich „an Österreichs Seite stellen, um Kindergeldtourismus zu stoppen“.