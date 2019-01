Fußball: Barcelona ohne Messi zahnlos - Valverde: Es musste sein

Barcelona (APA) - Der FC Barcelona bleibt ohne Lionel Messi zahnlos. Ohne den geschonten Superstar verloren die Katalanen im Hinspiel des spanischen Cup-Viertelfinales beim FC Sevilla am Donnerstagabend mit 0:2 und stehen vor dem Aus. Nach dem Rückschlag wird erwartet, dass Trainer Ernesto Valverde den Argentinier im Ligaspiel bei Girona wieder von Beginn an bringt.

Barcelona will im rein katalanischen Duell am Sonntagnachmittag den Fünf-Punkte-Vorsprung an der Spitze zumindest wahren. Verfolger Atletico Madrid ist schon am Samstag zu Hause gegen Getafe im Einsatz. Der Dritte Real gastiert Sonntagabend bei Espanyol Barcelona. Die Madrilenen sind bei zehn Zählern Rückstand auf Barcelona im Titelkampf nur noch Außenseiter. Neo-Spanien-Legionär Maximilian Wöber hat mit dem FC Sevilla zum Auftakt der Runde im Heimspiel Levante zu Gast.

Messi war nicht die einzige Stammkraft, die Valverde in Sevilla schonte. Schon vor dem Anpfiff der Saison hatte die sportliche Leitung der Katalanen verlautbart, dass ein Erfolg in der Champions League Ziel Nummer eins sei. Nationale Rückschläge werden in Kauf genommen. „Ich bereue es nicht, Messi pausieren zu lassen. Das musste ich tun“, sagte Valverde. Im vergangenen Jahr habe man einen hohen Preis - das Aus im Viertelfinale der Champions League - für die Anstrengungen im Cup bezahlt, führte der Trainer an.

In der Meisterschaft saß Messi vergangene Woche zu Beginn nur auf der Bank. Beim 3:1 gegen Leganes war der 31-Jährige nach seiner Einwechslung der Matchwinner und fixierte mit seinem 18. Saisontor den Endstand. Gegen den Zwölften Girona auf alle Fälle fehlen wird Stürmer Ousmane Dembele. Der zuletzt in Hochform spielende Franzose verletzte sich gegen Leganes am Knöchel und muss noch rund eine Woche pausieren.