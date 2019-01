Familie in Vorarlberg überstand Autoüberschlag unverletzt

Bregenz (APA) - Eine 29-jährige Autolenkerin und ihre beiden Kinder haben am Donnerstag in Vorarlberg einen Überschlag mit ihrem Wagen unverletzt überstanden. Die Frau hatte gegen 8.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf der Bregenzerwaldstraße (L200) auf der Fahrt von Egg in Richtung Alberschwende (Bregenzerwald) die Herrschaft über ihr Fahrzeug verloren und war ins Schleudern geraten, so die Polizei.

Das Auto überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die Frau und ihre beiden am Rücksitz angeschnallten Kinder blieben dabei unverletzt, so die Polizei.