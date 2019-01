Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

In Venezuela gibt es einen Kampf zwischen Präsident und Opposition

Caracas - Im Land Venezuela in Südamerika gibt es einen Macht-Kampf. Präsident Nicolas Maduro und seine politischen Gegner streiten um die Herrschaft. Nach großen Protesten gegen Präsident Maduro hat sich der Anführer der Opposition selbst zum Präsidenten ernannt. Er heißt Juan Guaido. Die USA, die EU und viele Nachbar-Staaten unterstützen Juan Guaido. Bei den Protesten sind bis jetzt 13 Menschen gestorben.

Erklärung: Opposition

Als Opposition gelten alle Parteien, die im Parlament vertreten sind, aber nicht der Regierung angehören.

Innenminister Kickl sorgt mit Asyl-Aussagen für Aufregung

Wien - Innenminister Herbert Kickl von der Partei FPÖ hat mit einigen Aussagen für Aufregung gesorgt. Er hat sich über strenge Regeln für Abschiebungen von Flüchtlingen geärgert. Deshalb wollte er, dass die Politik die Asyl-Regeln einfach ändern kann. Diese Regeln gelten aber schon sehr lang. Ihre Grundlage sind die Menschenrechte. Menschenrechte sind Rechte wie Freiheit oder Gleichberechtigung und gelten für alle Menschen. Innenminister Kickl wird für seinen Vorschlag stark kritisiert.

Die Inklusion in Österreich muss laut Expertin verbessert werden

Davos/Wien - Österreich tut nicht genug für die Inklusion von Menschen mit Behinderung in den Bereichen Bildung und Arbeit. Das sagt die Inklusions-Expertin Yetnebersh Nigussie aus dem Land Äthiopien. Sie ist blind und arbeitet für die Organisation „Licht für die Welt“. Nigussie sagt, Österreich gibt rund 10 Millionen Euro für Bildung aus. Aber dabei wird nicht klar angegeben, wie viel davon für Kinder und Erwachsene mit Behinderung verwendet wird. Außerdem kostet es den Staat jedes Jahr viel Geld, wenn Menschen mit Behinderung nicht genug Möglichkeiten für eine Schulbildung und Berufs-Ausbildung haben.

Erklärung: Inklusion

Inklusion bedeutet, dass kein Mensch in der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Alle sollen gemeinsam unter den gleichen Bedingungen leben können. Das gilt für Menschen mit Behinderung und für Menschen ohne Behinderung.

Erklärung: Licht für die Welt

„Licht für die Welt“ ist eine Hilfsorganisation. Sie hilft augenkranken und blinden Menschen in Ländern, die nicht viel Geld haben.

Sehr hohe Temperaturen im Süden von Australien

Canberra - Während in Europa Winter ist, ist jetzt in Australien Sommer. Vor allem im Süden von Australien ist es momentan sehr heiß. In einigen Gebieten dort hat es schon fast 50 Grad. Wetter-Experten glauben, dass es sogar noch heißer werden könnte. Die Hitze belastet die Menschen sehr. Manche müssen deswegen ins Spital. Auch für die Tiere ist die Hitze ein Problem. Im Zoo der Stadt Adelaide werden Panda-Bären und Kängurus mit Eis und kaltem Wasser abgekühlt. Auch die Gefahr von Waldbränden wird immer größer.

