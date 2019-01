British-Airways-Mutterkonzern IAG will Norwegian doch nicht kaufen

London (APA/AFP) - Der British-Airways-Mutterkonzern IAG will den norwegischen Billigflieger Norwegian nun doch nicht übernehmen. IAG habe „nicht die Absicht, ein Angebot für Norwegian zu machen“, hieß es am Donnerstag in einer kurzen Mitteilung des Unternehmens. „Zu gegebener Zeit“ werde IAG auch seinen Anteil von 3,93 Prozent an Norwegian verkaufen, hieß es weiter.

Die Aktie der norwegischen Airline gab in Folge der Ankündigung an der Börse in Oslo um 21 Prozent nach. Norwegian ist nach Ryanair und Easyjet Europas drittgrößter Billigflieger. Die Airline bietet aber auch Langstreckenflüge an, eigentlich eine Domäne der etablierten Fluggesellschaften, und steckt wegen ihrer raschen Expansion in finanziellen Schwierigkeiten.

Im Frühjahr vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass IAG eine Übernahme von Norwegian anstrebt. Die norwegische Airline reagierte ablehnend und stufte die Angebote als zu niedrig ein.

