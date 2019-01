Venezuela - Spaniens Regierungschef telefonierte mit Guaido

Davos/Caracas (APA) - Der spanische Regierungschef Pedro Sanchez hat am Donnerstag mit dem selbst ernannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaido telefoniert. Während des Weltwirtschaftsforums in Davos hatten mehrere lateinamerikanische Staatschefs, insbesondere Kolumbiens Präsident Ivan Duque, Sanchez aufgefordert, Guaido als Präsident anzuerkennen, berichtete die spanische Zeitung „El Pais“.

Sanchez betonte gegenüber seinen lateinamerikanischen Gesprächspartnern, dass er bezüglich dieser Angelegenheit eine einheitliche Position der EU anstrebe. Er hoffe, dass kommende Woche dazu Gelegenheit bestehen werde. Schließlich rang sich der sozialistische Ministerpräsident zu einer symbolischen Geste durch, indem er Guaido anrief und sein Verständnis für dessen „Mut , den Willen der Venezolaner zu repräsentieren“ ?, zum Ausdruck brachte.

Wie ein Sprecher von Sanchez berichtete, habe Guaido in freundschaftlicher Weise geantwortet und ihn nicht um seine Anerkennung gebeten. Er dankte aber für die gemeinsame Erklärung der EU, in der diese sich umfassend hinter das von der Opposition kontrollierte venezolanische Parlament stellte, das von Staatschef Nicolas Maduro entmachtet worden war. Auch Sanchez äußerte sich in diesem Sinne. Nach Angaben aus Regierungskreisen strebt Spanien ein EU-Außenministertreffen in Sachen Venezuela an, um so rasch wie möglich zu einer einheitlichen Linie zu kommen.

Guaido bedankte sich am Donnerstag über Twitter bei jenen Staatschefs, die ihn als Interimspräsidenten anerkannt hatten, allen voran bei US-Präsident Donald Trump. Durch seine Haltung habe er den Willen des venezolanischen Volkes unterstützt. Ähnliche Botschaften sandte er an die Staatschefs von Argentinien, Kolumbien, Peru, Chile, Brasilien und Paraguay, wie die venezolanische Zeitung „El Universal“ schrieb.

Das Blatt zitierte auch die Twitter-Botschaft von Brasiliens ultrarechtem Präsidenten Jair Bolsonaro, der geschrieben hatte, Brasilien anerkenne Guido als amtsführenden Präsidenten Venezuelas und unterstütze politisch und wirtschaftlich den Übergangsprozess, damit Demokratie und sozialer Friede nach Venezuela zurückkehre.