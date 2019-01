Eiskunstlauf: EM Minsk 1 - Herren/Maierhofer überraschend 21.

Minsk (APA) - Österreichs Nachwuchs-Eiskunstläufer Luc Maierhofer hat am Donnerstag überraschend bei seinem EM-Debüt in der allgemeinen Klasse die Qualifikation für die Kür geschafft. Der erst 16-jährige Wiener landete in Minsk im Kurzprogramm mit 63,63 Punkten an 21. Stelle und sicher im Feld der besten 24.

Der ÖEKV-Vizemeister war zum Zug gekommen, weil Staatsmeister Maurizio Zandron als gebürtiger Italiener erst ab März nach einem Jahr Wartezeit für Österreich international startberechtigt ist. Das erste Ziel hat Maierhofer mit der Kür schon erreicht, seine Bestmarke von 198,29 möchte er ebenfalls noch überbieten.

Ergebnisse Eiskunstlauf-EM Minsk - Kurzprogramm Herren (Top 24 in Kür/Samstag: 9.15 Uhr): 1. Michail Koljada (RUS) 100,49 Pkt. - 2. Alexander Samarin (RUS) 91,97 - 3. Javier Fernandez (ESP) 91,84. Weiter: 21. Luc Maierhofer (AUT) 63,63