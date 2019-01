Fußball: Salzburg gab brasilianische Torhüter Coronel und Airton ab

Salzburg (APA) - Fußball-Meister Salzburg hat mit Carlos Miguel Coronel und Airton zwei brasilianische Torhüter aussortiert. Coronel (22) wechselt leihweise für ein Jahr in die nordamerikanische Major League Soccer zu Philadelphia Union. Der Vertrag mit Airton (24), der seit Jänner 2017 in seine Heimat verliehen gewesen war, wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das gab Salzburg am Donnerstag bekannt.

Coronel und Airton kamen in der Mozartstadt nie über den Status als Reservetorhüter hinaus. Coronel absolvierte in der Bundesliga nur einen Einsatz für die Profis, Airton kam auf überhaupt keine Spielminute im Oberhaus.