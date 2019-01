Kiki Smith schenkt Pinakothek der Moderne druckgrafisches Lebenswerk

München (APA/dpa) - Die New Yorker Künstlerin Kiki Smith hat der Staatlichen Graphischen Sammlung München ihr druckgrafisches Lebenswerk geschenkt. Darunter seien Hunderte von Einzelblättern, Portfolios und illustrierte Bücher, die seit Mitte der 1980er-Jahre entstanden seien, heißt es auf der neuen Internetseite des Museums. Somit sei das druckgrafische Werk der Künstlerin nun einzig in München umfassend vertreten.

Ab 14. Februar sind die Werke der 1954 in Nürnberg geborenen Künstlerin in der Ausstellung „Touch. Prints by Kiki Smith“ zu sehen. Im Unteren Belvedere in Wien wird ab 7. Juni die Ausstellung „Kiki Smith: Procession“ gezeigt. „Die Ausstellung versammelt an die sechzig Werke aus den letzten drei Jahrzehnten wie auch jüngst entstandene Arbeiten und setzt dabei einen Schwerpunkt auf Smiths Skulpturen“, heißt es in der Vorschau.

Bei der heutigen Jahrespressekonferenz der Pinakothek der Moderne in München wurde der neue Internetauftritt als Teil einer Gesamtstrategie vorgestellt. Die Pinakothek der Moderne will neben den beiden anderen Pinakotheken in München künftig als eigenständige, internationale Marke wahrgenommen werden. Der Gedanke: ein Haus, vier Museen. Dazu gehören die Sammlung Moderne Kunst der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die Neue Sammlung - The Design Museum, das Architekturmuseum der Technischen Universität München und die Staatliche Graphische Sammlung. Die Pinakothek hat deshalb jetzt auch ein eigenes Markenlogo. Es steht für die vier Bereiche, die unter einem Dach zu finden sind: Kunst, Grafik, Design und Architektur.

(S E R V I C E - https://www.pinakothek-der-moderne.de/)