Prager Börse schließt knapp im Minus

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Mittwoch leicht im Minus geschlossen. Der PX fiel um 0,39 Prozent auf 1.017,70 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,34 (Vortag: 0,38) Mrd. tschechischen Kronen. Die Eröffnung der Wall Street fiel verhalten aus und konnte keine freundlichen Impulse liefern.

Europäische Politik bleibt im Fokus der Anleger. Tschechien verabschiedete am Mittwoch ein Brexit-Übergangsgesetz. Es soll die Rechte der rund 8.000 in dem Land lebenden Briten selbst im Falle eines harten Austritts ohne Abkommen sicherstellen. Es geht unter anderem um Fragen des Aufenthalts, der Arbeitserlaubnis, der Eheschließung und der Anerkennung von Abschlüssen. Tschechien hofft auf Gegenseitigkeit für die in Großbritannien lebenden Tschechen.

In einem Branchenvergleich präsentierten sich vor allem die Bank-Werte mit Abschlägen. Europaweit musste der Finanzsektor die größten Verluste hinnehmen. So verloren die Aktien von Erste Group 1,90 Prozent. Auch Komercni Bank fielen um 0,88 Prozent und Moneta Money Bank gaben 0,41 Prozent ab.

Auf der Gewinnerseite präsentierten sich die Papiere von CEZ mit einem Plus von 0,73 Prozent. CEZ gehört zu den zehn größten Energieversorgern in Europa. Ende des vergangenen Jahres erwarb der Versorger von den Projektentwicklern BayWa r.e. und GP Joule Windkraftprojekte in Deutschland.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA460 2019-01-24/16:47