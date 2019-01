Wiener Rentenmarkt im Späthandel noch etwas fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstag im Späthandel etwas fester tendiert. Im Vergleich zum Vormittag zogen die Kurse von langfristigen Bundesanleihen noch geringfügig an. Zweijährige Staatsanleihen bewegten sich hingegen kaum mehr. Im Verlauf gab es eine Reihe von Konjunkturmeldungen aus Europa und den USA.

EZB-Präsident Mario Draghi blickt skeptischer auf die Konjunktur. In einem von Protektionismus und geringerer Nachfrage nach Exporterzeugnissen geprägten Umfeld sei die Wachstumsdynamik auf kurze Sicht wahrscheinlich schwächer als zunächst gedacht, sagte der Italiener am Donnerstag in Frankfurt. Die zuletzt veröffentlichten Daten seien schlechter als erwartet ausgefallen.

Zuvor hatte die Europäische Zentralbank nach ihrer ersten Zinssitzung im Jahr 2019 den Leitzins unverändert bei 0,0 Prozent gelassen. Der Einlagezins für Banken blieb ebenfalls unangetastet bei minus 0,4 Prozent. Unterdessen zeigte sich der Arbeitsmarkt in den USA trotz der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden in einer ungewöhnlich robusten Verfassung.

In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend auf den tiefsten Stand seit etwa 50 Jahren gesunken. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren ist im Dezember hingegen wie erwartet gefallen. Er sank zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie das private Forschungsinstitut Conference Board am Donnerstag in Washington mitteilte.

Um 16.30 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 165,16 um 59 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (164,57). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 164,93. Das Tageshoch lag bisher bei 165,29, das Tagestief bei 164,59, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 70 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 683.789 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,26 (zuletzt: 1,30) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,40 (0,44)Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,21 (-0,19) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,47 (-0,49) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 48 (zuletzt: 47) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 33 (33) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 22 (23) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 15 (13) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 105,61 105,86 1,26 105,05 104,73 Bund 28/01 10 0,75 103,09 103,14 0,40 102,83 102,73 Bund 23/03 5 0,00 100,95 101,12 -0,21 100,98 100,93 Bund 20/01 2 3,90 106,41 106,58 -0,47 106,55 106,55 ~