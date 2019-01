Salzburger Lehrling 2: BMI verweist auf rechtskräftige Bescheide

Salzburg (APA) - Das Innenministerium hat am Donnerstagnachmittag die Verhängung der Schubhaft über Ali Wajid bestätigt. Der Asylantrag des sich zuletzt in Salzburg in „Kirchenasyl“ befindenden Lehrlings aus Pakistan sei in erster und zweiter Instanz rechtskräftig negativ entschieden worden, ebenso wurde eine Revision durch das Höchstgericht (VwGH) zurückgewiesen, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) habe sich gegenüber Ali Wajid sehr kooperativ gezeigt und die Frist zur freiwilligen Ausreise mehrfach erstreckt. „Auch nach der letzten Fristerstreckung wurde dem BFA weder eine Buchungsbestätigung vorgelegt noch ein Ausreisedatum bekanntgegeben. Daher wurde nun eine zwangsweise Außerlandesbringung in die Wege geleitet“, teilte das Innenministerium mit.

Das BFA habe die Entscheidung des Gerichts umzusetzen und zu vollziehen. Dabei werde der freiwilligen Ausreise stets der Vorrang eingeräumt. Eine solche sei nach wie vor auch aus dem Stande der Schubhaft jederzeit möglich.