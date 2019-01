US-Börsen mehrheitlich leicht im Plus

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag im Frühhandel mehrheitlich etwas höher tendiert. Gegen 16.50 Uhr gab der Dow Jones Industrial Index hingegen um moderate 21,92 Einheiten oder 0,09 Prozent auf 24.553,70 Zähler ab. Der S&P-500 Index steigerte sich um zaghafte 1,54 Punkte oder 0,06 Prozent auf 2.640,24 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gewann 20,91 Punkte oder 0,30 Prozent auf 7.046,68 Einheiten.

Nur wenig unterstützend wurden an der Wall Street die jüngsten Arbeitsmarktnachrichten aufgenommen. In den USA zeigt sich der Arbeitsmarkt trotz der teilweisen Schließung von Regierungsbehörden in einer ungewöhnlich robusten Verfassung. In der vergangenen Woche ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte, fiel die Zahl der Anträge um 13.000 auf 199.000. Dies ist das niedrigste Niveau seit 1969. Volkswirte hatten im Schnitt mit 218.000 Anträgen gerechnet.

Auf Unternehmensseite steht vor allem die laufende Berichtssaison im Fokus. American Airlines gewannen mehr als sechs Prozent an Höhe. Geringere Steuern haben der US-Fluggesellschaft im abgelaufenen Jahr ein Gewinnplus gebracht. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 1,4 Mrd. US-Dollar und damit um 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Southwest Airlines stiegen ebenfalls um satte fünf Prozent. Im abgelaufenen Jahr konnte der Billigflieger die deutlich gestiegenen Treibstoffkosten überraschend gut abfedern. Zwar ging der Jahresgewinn um mehr als ein Viertel auf knapp 2,5 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten jedoch einen stärkeren Rückgang erwartet.

Jetblue gewannen ebenfalls mehr als fünf Prozent. Die Fluggesellschaft hatte mit ihren Ergebniskennziffern ebenfalls die Erwartungen übertroffen.

Auch die Eisenbahngesellschaft Union Pacific überraschte mit ihrem Gewinnausweis positiv. Die Aktie reagierte mit einem Kursaufschlag von 3,5 Prozent.

Texas Instruments legten ebenfalls satte sechs Prozent zu. Vor allem der Aktienrückkauf des Chip-Spezialisten kommt positiv an und wiegt die leicht hinter den Schätzungen zurückgebliebenen Umsätze im vierten Quartal mehr als auf.

Aktien von Bristol-Meyers Squibb zeigten sich mit plus 0,1 Prozent. Sie litten Experten zufolge darunter, dass sich das Krebsmedikament Opdivo nicht so gut verkaufte wie Analysten erwartet hatten. Das lasse befürchten, dass der Pharmakonzern in einem wettbewerbsintensiven Markt für Immuntherapie einem zunehmend größeren Druck ausgesetzt sei, hieß es.

Im Blickfeld steht auch weiter der Handelskonflikt mit China. Wenige Wochen vor Ende des Burgfriedens im Handelsstreit zwischen China und den USA loten beide Seiten eine Lösung aus. Laut Angaben aus Peking stecken sie derzeit den Rahmen für Detailverhandlungen in Washington ab. Bei dem für das Monatsende geplanten zweitägigen Besuch von Vize-Ministerpräsident Liu He werde eine breite Palette von Themen von „beiderseitigem Interesse“ zur Sprache kommen.

