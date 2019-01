Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis legt zu

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel etwas höher gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 52,83 Dollar und damit um 0,40 Prozent mehr als am Mittwoch.

Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 60,97 Dollar gehandelt, das entspricht einem Minus von 0,28 Prozent.

Die politische Krise in Venezuela hat sich bisher noch nicht nennenswert auf die Ölpreise niedergeschlagen. Der venezolanische Parlamentspräsident Juan Guaido hat dem sozialistischen Regierungschef Nicolas Maduro die Legitimation abgesprochen und sich selbst zum Übergangs-Staatschef des südamerikanischen Landes erklärt. Die USA und die EU haben sich hinter Guaido gestellt.

Zudem hat die USA mit Sanktionen gegen die Ölexporte Venezuelas gedroht, sollte Maduro mit Gewalt gegen die Demonstrationen vorgehen. Davon könnten die Ölpreise kurzfristig profitieren, schreiben die Analysten der Commerzbank, da die USA zuletzt rund 350.000 Barrel Rohöl aus Venezuela importiert haben. „Die Raffinerien an der US-Golfküste benötigen das schwere schwefelhaltige Öl aus Venezuela für die Verarbeitung“, schreiben die Experten.

Am Abend könnten noch die Öllagerdaten der US-Regierung für neue Impulse sorgen. Laut den jüngsten Daten des privaten Interessenverbands American Petroleum Institute (API) sind die Vorräte in der vergangenen Woche gestiegen.

Gold zeigte sich unbeeindruckt von den Aussagen des Chefs der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi. Am Donnerstag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.282,51 Dollar und damit knapp unter dem Schlusskurs von Mittwoch von 1.283,75 Dollar.

Draghi blickt skeptischer auf die Konjunktur. In einem von Protektionismus und geringerer Nachfrage nach Exporterzeugnissen geprägten Umfeld sei die Wachstumsdynamik auf kurze Sicht wahrscheinlich schwächer als zunächst gedacht, sagte er bei der Pressekonferenz im Anschluss an die heutige Zinsentscheidung. Am Leitzins wurde heute nicht gerüttelt.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 60,97 61,14 -0,28 WTI 52,83 52,62 +0,40 OPEC-Daily 60,52 60,66 -0,23 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.282,51 1.283,75 -0,10 Silber 15,33 15,36 -0,20 Platin 799,50 795,12 +0,55 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 125,90 126,20 -0,24 Kakao 2.266,00 2.245,00 +0,94 Zucker 351,60 350,70 +0,26 Mais 182,25 182,50 -0,14 Sojabohnen 917,50 915,00 +0,27 Weizen 206,75 206,75 +0,00 ~