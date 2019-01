Warschauer Börse kommt nicht vom Fleck

Warschau (APA) - Die Warschauer Börse hat sich am Donnerstag kaum vom Fleck bewegt. Der WIG-30 stieg nur um 0,03 Prozent auf 2.735,57 Punkte. Der breiter gefasste WIG kam bei 60.791,02 Zählern nicht von der Stelle.

Bei den Einzelwerten gab PKN Orlen zur Vorlage seiner Finanzergebnisse für 2018 ehrgeizige Pläne für heuer bekannt. Der Tankstellenbetreiber will fünf Milliarden polnische Zloty für Investitionen und Entwicklung ausgeben. Die Aktien verloren satte 5,10 Prozent.

Unterdessen stemmten sich einige Bank-Werte gegen den schwachen Branchentrend Europas. So zogen PKO Bank Polski (plus 1,00 Prozent), Alior Bank (plus 2,02Prozent) und Bank Zachodni WBK (plus 0,63 Prozent) höher.

Von ihren kräftigen Vortagesgewinnen kamen CD Projekt mit einem Minus von 2,36 Prozent zurück. Die Titel des Videospieleherstellers hatten zur Wochenmitte noch von einer positiven Analysteneinschätzung profitiert.

