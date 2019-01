Ski alpin: Svindal verzichtet auf Hahnenkamm-Abfahrt am Freitag

Kitzbühel (APA) - Der Norweger Aksel Lund Svindal verzichtet auf einen Start bei der Hahnenkammabfahrt am Freitag (11.30 Uhr) in Kitzbühel. Beim Abfahrts-Olympiasieger hatten sich nach dem ersten Training auf der Streif am Dienstag wieder Knieschmerzen bemerkbar gemacht. Svindal hatte bereits den zweiten Trainingslauf am Donnerstag ausgelassen, einen Start im Rennen zunächst aber offen gelassen.