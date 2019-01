Jäger bei Wildtierfütterung in Tirol von Siloballen getroffen

Stans (APA) - Ein 59-jähriger Jäger ist am Donnerstag bei einer Wildtierfütterung in der Nähe des Stanser Joches im Gemeindegebiet von Stans (Bezirk Schwaz) in Tirol von einem herunterfallenden Siloballen getroffen und dabei verletzt worden. Der 59-Jährige musste von der Mannschaft des Notarzthubschraubers per Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen werden, teilte die Polizei mit.

Der Jäger wollte gegen 8.00 Uhr gemeinsam mit einem zweiten Jägerkollegen für die Fütterung einen Siloballen aus der obersten Reihe von gestapelten Ballen herunterhebeln, als sich plötzlich einer der Ballen löste und herunterfiel. Der 59-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wurde getroffen und am Oberschenkel sowie am Becken verletzt.