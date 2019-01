Mann und Katze bei Zimmerbrand in Wien-Döbling gerettet

Wien (APA) - Ein Mann und seine Katze sind am Donnerstag bei einem Zimmerbrand in Wien-Döbling aus dem dritten Stockwerk eines Mehrparteienhauses in der Saileräckergasse gerettet worden. Eine Fußgängerin nahm dichten, schwarzen Rauch wahr, der aus einem der Fenster strömte und informierte die Wiener Berufsfeuerwehr. Die Katze wurde der Tierrettung übergeben und der verletzte Bewohner in ein Spital gebracht.

Die Wohnungstüre musste bei dem Einsatz gewaltsam geöffnet werden, um die Brandbekämpfung mit einer Löschleitung unter Atemschutz durchführen zu können. Zeitgleich wurde in der stark verrauchten Wohnung nach Personen gesucht und der rund 60-jährige Mann samt seiner Katze gefunden und in Sicherheit gebracht. Wohnungsinhaber und das Tier waren bei Bewusstsein, mussten aber beide aufgrund der inhalierten Rauchgase mit Sauerstoff versorgt werden. Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Versorgung des Patienten, er erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung, befand sich laut Sprecher Andreas Huber jedoch nicht in Lebensgefahr.

Diese konnte ihren Einsatz nach rund einer Stunde gegen 16.30 Uhr beenden. Die Brandursache war noch Gegenstand der Ermittlungen.