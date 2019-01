Radfahrer kollidierten in Innsbruck - Italienerin schwer verletzt

Innsbruck (APA) - Eine 29-jährige Italienerin hat sich am Montag bei einem Radunfall in Innsbruck schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war die Frau in der Höttinger Au mit einem zweiten, 33-jährigen Radfahrer kollidiert. Beide kamen dadurch zu Sturz und die Italienerin zog sich dabei schwere Verletzungen an der Schulter zu. Sie musste in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.

Die 29-Jährige war gegen 10.45 Uhr auf dem Radweg in der Höttinger Au unterwegs und wollte in eine Parkplatzeinfahrt einbiegen, als just in dem Moment der 33-Jährige vom Parkplatz auf den Radweg fuhr. Der 33-Jährige erlitt laut Exekutive bei dem Unfall lediglich am Knie eine leichte Verletzung.