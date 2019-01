Jahrzehnte in Todeszelle: Comic über Schicksal eines Boxers in Japan

Tokio (APA/dpa) - Die erschütternde Geschichte eines japanischen Boxers, der fast ein halbes Jahrhundert wohl zu Unrecht in einer Todeszelle saß, kommt als Manga-Comic heraus. Unter dem Titel „Split Decision“ (Geteilte Entscheidung) soll die ab 15. Februar geplante Comic-Serie die skandalösen Umstände der Verhaftung und Verurteilung des heute 82 Jahre alten Iwao Hakamada erzählen, wie die „Japan Times“ berichtete.

Hakamada war im Jahr 1968 wegen der Ermordung einer vierköpfigen Familie zum Tode verurteilt worden. Nach einem 20 Tage langen Polizeiverhör brach der Berufsboxer zusammen und legte ein Geständnis ab, das er zum Prozessauftakt jedoch widerrief. Die Beamten hätten ihn geschlagen und ihm gedroht. Letztlich saß Hakamada so lange in der Todeszelle wie weltweit wohl kein anderer Häftling.

Erst 2014 erkannte ein Gericht DNA-Analysen an, die die Unschuld des Mannes vermuten lassen. Seither ist Hakamada auf freiem Fuß. Doch bekommt der schwer gezeichnete Greis weiter die Härte des japanischen Justizapparates zu spüren. Das Hohe Gericht von Tokio lehnte vergangenes Jahr eine Wiederaufnahme seines Falles ab. Damit ist das gegen ihn verhängte Todesurteil lediglich ausgesetzt. Der 30 Jahre alte Manga-Zeichner Shigemi Mori, selbst ein Boxer, glaubt an seine Unschuld und will sein Schicksal der jüngeren Generation vermitteln.

Die erste der jeweils achtseitigen Episoden werden auf der Webseite „jpbox.jp/hakamada2.html“ veröffentlicht. Sie erscheinen ab 15. Februar einmal im Moment jeweils am selben Tag, so das Blatt. Auch eine englische Fassung sei später geplant. Der Titel des Mangas ist der Boxer-Sprache entlehnt und spielt auf das Urteil gegen Hakamada an: Zwei Stimmen hatten für das Todesurteil, eine dagegen gestimmt.

Wie die meisten in Japan zum Tode Verurteilten lebte Hakamada die meiste Zeit lang in Einzelhaft und in ständiger Angst, dass es jeden Tag soweit sein könnte. Erst wenige Minuten vor der Hinrichtung am Galgen wird den Gefangenen mitgeteilt, dass sie sterben werden.