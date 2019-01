Zürcher Börse schließt leichter, SMI verliert 0,22 Prozent

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag leicht im Minus geschlossen. Der Leitindex SMI hatte allerdings am Nachmittags vorübergehend deutlich stärker im roten Bereich notiert und war dabei zeitweise auch unter die Marke von 8.900 Punkten gefallen. Den Ausschlag dafür hatte der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) mit negativen Äußerungen zur Wirtschaftsentwicklung in der Eurozone gegeben.

Die Wachstumsrisiken seien „nach unten“ gerichtet, und die Unsicherheit über die künftige wirtschaftliche Entwicklung sei gestiegen, sagte Draghi nach der Sitzung des EZB-Rats. Die Aufregung legte sich allerdings rasch: Schließlich geht Draghi davon aus, dass die Abschwächung vorübergehend sein wird und eine Rezession unwahrscheinlich ist. Viele Aktienmärkte in Europa erholten sich deswegen rasch wieder. In Zürich verhinderten jedoch die Pharmaschwergewichte von Novartis und Roche mit einer schlechten Performance eine bessere Entwicklung.

Der Swiss Market Index (SMI) büßte 0,22 Prozent auf 8.937,39 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zog minimal um 0,05 Prozent auf 1.391,41 Punkte an, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,16 Prozent auf 10.451,43 Zähler nachgab.

Die größten Verluste erlitt LafargeHolcim (-1,9 Prozent auf 45,16 Franken). Auslöser dafür war eine neue Verkaufsempfehlung durch die UBS-Analysten und eine Kurszielsenkung auf 43 Franken. In der Studie listete der Analyst eine Reihe von Faktoren auf, welche das Ergebnis des Konzerns belasten dürften. Dazu zählt er etwa ein Überangebot in einer Reihe von Schwellenländern.

Hinter LafargeHolcim gaben Novartis (-1,8 Prozent) am stärksten nach. Das Pharmaschwergewicht zog damit den SMI allein um fast 40 Punkte nach unten. Händler brachten die Einbußen mit Gerüchten in Verbindung, der Basler Konzern könnte an einer Übernahme der Berner Konzerns Vifor Pharma (+0,7 Prozent) interessiert sein. Derweil gaben die Roche-Papiere um 1,0 Prozent nach.

Klar im Minus schlossen auch Schindler (-1,3 Prozent). Als Grund für die Verluste galten Zahlen des finnischen Konkurrenten Kone. Bei diesem kam die Marge im Schlussquartal unter Druck. Für Stirnrunzeln sorgte zudem ein sehr vager Ausblick auf das Jahr 2019.

Ebenfalls bei den Verlierern reihten sich aber Givaudan ein, die um 0,2 Prozent nachgaben. Der Aroma- und Riechstoffkonzern wird am Freitag seine Jahreszahlen 2018 vorlegen.

Auf der anderen Seite waren S (+7,0 Prozent) der mit Abstand größte Tagesgewinner, auch wenn sich die Zuwächse von zeitweise über 10 Prozent im Tagesverlauf verringerten. Händler verwiesen auf Hoffnungen, dass die Ergebnisse besser als befürchtet ausfallen könnten. Auch die Zahlen des Konkurrenten Sicroelectronics stützten.

Gut gesucht waren dahinter Dufry (+2,2 Prozent) und Sika (+2,2 Prozent auf 132,50 Franken). Die Analysten der britischen HSBC-Bank erhöhten das Kursziel für Sika auf 174 Franken. Nach der Parex-Übernahme gehe man von einem Aufwärtspotenzial für die Aktie von rund 30 Prozent aus, hieß es in einem Kommentar. Sika hatten zudem am Vortag im Zusammenhang mit einer Pflichtwandelanleihe fast 4 Prozent eingebüßt.

Mehr als 1 Prozent legten außerdem noch SGS (+1,5 Prozent), Adecco (+1,5 Prozent), Swiss Re (+1,4 Prozent), Swatch (+1,3 Prozent) und Temenos (+1,2 Prozent) zu.

Eine Stütze für den Gesamtmarkt waren auch die schwergewichtigen Nestlé (+0,5 Prozent).

