Börse London schließt etwas schwächer, FTSE-100 verliert 0,35 Prozent

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Donnerstag angesichts der fortgesetzten Brexit-Unsicherheit etwas schwächer geschlossen. Wie kritisch die Situation ist, zeigte sich einmal mehr in mahnenden Worten aus der Industrie. So drohte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus Großbritannien im Falle eines ungeregelten Austritts aus der Europäischen Union mit der Schließung von Fabriken.

Der FTSE-100 Index schloss bei 6.818,95 Punkten und einem Minus von 23,93 Einheiten oder 0,35 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 51 Gewinner und 47 Verlierer gegenüber.

Sollte sich das britische Parlament weiter lediglich gegen einen chaotischen Brexit aussprechen, wird es nach Einschätzung des EU-Unterhändlers Michel Barnier genau einen solchen geben. „Wenn sich nichts bewegt, wenn keine positiven Vorschläge auf den Tisch gelegt werden, dann werden wir mehr oder minder holprig oder wie bei einem Unfall auf den No Deal zum 30. März zusteuern“, sagte er.

IAG verbesserten sich um 0,3 Prozent. Der British-Airways-Mutterkonzern will den norwegischen Billigflieger Norwegian nun doch nicht übernehmen. IAG habe „nicht die Absicht, ein Angebot für Norwegian zu machen“, hieß es in einer kurzen Mitteilung. „Zu gegebener Zeit“ werde IAG auch seinen Anteil von 3,93 Prozent an Norwegian verkaufen, hieß es weiter.

Die Aktie der norwegischen Airline brach in Folge der Ankündigung an der Börse in Oslo um 21,5 Prozent ein. Norwegian ist nach Ryanair und Easyjet Europas drittgrößter Billigflieger. Die Airline bietet aber auch Langstreckenflüge an, eigentlich eine Domäne der etablierten Fluggesellschaften, und steckt wegen ihrer raschen Expansion in finanziellen Schwierigkeiten.

Anglo American bauten ein Minus von 0,5 Prozent. Der britisch-südafrikanische Bergbaukonzern hat die Kupferproduktion im vierten Quartal 2018 deutlich gesteigert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal seien um 23 Prozent mehr Kupfer produziert worden. Analysten zeigten sich von den Zahlen wenig überrascht, auch mit Blick auf die Ziele für 2019, nachdem der Konzern den Marktausblick bereits zuletzt aktualisiert hatte.

British American Tobacco gaben 2,3 Prozent auf 2.425 Pence nach. Die Deutsche Bank hat die Einstufung für den Tabakkonzern vor Zahlen für 2018 auf „Buy“ mit einem Kursziel von 4.000 Pence belassen. Die kurzfristigen Erwartungen dürften den Aktienkurs des Unternehmens wohl kaum bewegen.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA512 2019-01-24/18:17